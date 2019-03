Nowa próba ekranizacji "Talizmanu" Kinga i Strauba

Amblin Partners i The Kennedy/Marshall Company podejmą kolejną próbę nakręcenie filmuna podstawie powieści Stephena Kinga Petera Strauba . Jak podaje portal Collider, wybrano właśnie nowego reżysera projektu. Został nim Mike Barker ).Bohaterem książki jest 12-letni Jack Sawyer, syn chorej na raka aktorki, który wyjeżdża wraz z nią z Kalifornii do opustoszałego miasteczka letniskowego w New Hampshire. Jack nie chce dopuścić do świadomości choroby matki. Poznaje starego Murzyna, dozorcę wesołego miasteczka, który ujawnia mu zdumiewającą prawdę. W równoległym do naszego świecie, zwanym Terytoriami, Dwójniczka jego matki, Laura DeLoessian, również jest śmiertelnie chora. Tylko Jack może uratować obydwie kobiety - jeśli pójdzie na drugi koniec kontynentu, gdzie w groźnym, pełnym zła czarnym hotelu znajduje się Talizman o uzdrawiającej mocy. Jack rusza więc na heroiczną wyprawę przeskakując między dwoma światami, przeżywając niesamowite przygody, poznaje wrogów i przyjaciół. Przede wszystkim jednak dorasta i staje się godnym Talizmanu. Jego wyprawa ma jeszcze bardziej doniosłe znaczenie, niż sobie pierwotnie wyobrażał.Nad scenariuszem pracuje Chris Sparling ).