Nowe "Igrzyska śmierci": Ralph Fiennes jako Coriolanus Snow?

Ralph Fiennes przejmie rolę po Donaldzie Sutherlandzie?

O czym opowiadał film "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży"?

Reporter Daniel Richtman donosi, że Fiennes jest jednym z faworytów w fanowskich castingach do roli. Przez wielbicieli serii wymieniani są również m.in. Joel Edgerton Daniel Craig czy Hugo Weaving . Niektórzy wskazują też, że w roli sprawdziłby się Kiefer Sutherland . Nie wiadomo jednak, czy którykolwiek z panów byłby w ogóle zainteresowany rolą.Film będzie prequelem oryginalnych " Igrzysk śmierci " i zarazem kontynuacją produkcji " Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży ".Jej akcja rozgrywa się 40 lat po wydarzeniach z " Ballady... " i 25 lat przed fabułą pierwszego filmu z serii i rozpoczyna się od dożynek 50. edycji Igrzysk Śmierci.Za kamerą " The Hunger Games: Sunrise on the Reaping " stanie związany od dawna z serią Francis Lawrence . Premierę zaplanowano na 20 listopada 2026 roku.Każda saga ma swój początek, a każdy bunt potrzebuje pierwszej iskry. Oto Dziesiąte Głodowe Igrzyska. W Kapitolu osiemnastoletni Coriolanus Snow zamierza skorzystać z szansy, jaką jest rola mentora i zdobyć sławę. Potężny niegdyś ród Snowów podupadł i przyszłość Coriolanusa zależy od tego, czy zdoła pokonać konkurentów. Tyle że fortuna nie bardzo mu sprzyja, bo otrzymuje poniżające zadanie. Zostaje mentorem Lucy Gray Baird, dziewczyny z Dystryktu Dwunastego, najbiedniejszego z biednych. Ich losy będą od teraz nierozerwalnie ze sobą splecione - każda decyzja, którą podejmie Snow, może prowadzić do sukcesu lub porażki, triumfu lub klęski. Na arenie rozgrywa się walka na śmierć i życie. Poza areną w Coriolanusie zaczyna budzić się współczucie dla skazanej na zgubę trybutki... Czy warto przestrzegać zasad, gdy liczy się tylko przetrwanie za wszelką cenę?