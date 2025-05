Prezydent Snow wybrany. Kto zastąpi Donalda Sutherlanda?

Terroryzował Harry'ego Pottera, teraz twardą ręką będzie rządził Panem

Getty Images © Mario Wurzburger



Zwiastun filmu "Igrzyska śmierci"

jest kolejnym prequelem cyklu " Igrzyska śmierci ". W oryginalnej serii w prezydenta Snowa wcielał się Donald Sutherland . W prequelu " Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży " młodego Snowa zagrał Tom Blyth Teraz dowiedzieliśmy się, że– wyjaśnia casting producentka filmu Nina Jacobson Film jest ekranizacją powieści Suzanne Collins wydanej w Polsce pod tytułemW dzień dożynek mieszkańcy Panem budzą się zdjęci strachem. W tym roku, z okazji drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, dwukrotnie więcej trybutów trafi na arenę. Haymitch Abernathy z Dwunastego Dystryktu woli nie zastanawiać się nad tym, co przyniesie los. Chce tylko przebrnąć przez ten dzień i spotkać się z dziewczyną, którą kocha.Gdy słyszy swoje nazwisko, czuje, że jego przyszłość legła w gruzach. Musi zostawić bliskich i jechać do Kapitolu w towarzystwie trójki innych trybutów z Dwunastki: przyjaciółki, która jest jak młodsza siostra, kompulsywnego analityka i największej snobki w mieście.Haymitch od samego początku wie, że przeznaczono go do odstrzału, lecz coś pcha go do walki... Pragnie tylko jednego: by jej skutki odbiły się echem daleko poza zabójczą areną.wyreżyseruje weteran serii. Główną role zagra. W obsadzie są także: Ben Wang Film trafi do kin w listopadzie 2026 roku.