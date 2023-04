Nowe "Oblicza śmierci" nadchodzą. Josie Totah w obsadzie

Getty Images © Taylor Hill



Odświeżą szokujące "Oblicza śmierci"

Trwa proces obsadzania ról w horrorze. Angaż otrzymała właśnie Josie Totah . Aktorkę mogliśmy ostatnio oglądać w filmie "Moxie".Pierwsza część oryginalnej seriizostała wydana w 1978 roku. Był to zbiór filmików przedstawiających drastyczne sceny: wypadki, przestępstwa, egzekucje czy relacje z autopsji opatrzone komentarzem patologa, dr. Francisa B. Grössa. Mimo że większość z nich została zaaranżowana, produkcja wzbudzała kontrowersje, a nawet została zakazana w niektórych krajach (było ich jednak mniej niż twierdzili twórcy).Bohaterką nowej wersji będzie próbująca dojść do siebie po traumatycznych przeżyciach moderatorka serwisu społecznościowego zbliżonego do YouTube'a. Zadaniem dziewczyny jest usuwanie materiałów zawierających przemoc. Pewnego dnia trafia na grupę użytkowników odtwarzających sceny morderstw z oryginalnej wersji filmu. Będzie musiała ustalić, czy przesyłane przez nich materiały zostały zainscenizowane czy są zapisem prawdziwych zdarzeń.Gwiazdamisą: Barbie Ferreira ) i Dacre Montgomery ). Za kamerą stanie Daniel Goldhaber ), który jest również współautorem scenariusza.Zdjęcia do filmu ruszają w tym miesiącu