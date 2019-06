BIULETYN: Koniec seriali "Happy", "Szkoła zabójców", "Sneaky Pete", "The Ranch"

Stacja Syfy rezygnuje z seriali(po dwóch sezonach) i(po jednym sezonie). Producenci obu tytułów mają nadzieję, że znajdą się inne stacje lub platformy, które je uratują. [za: The Hollywood Reporter]Skydance szykuje widowisko akcji. Scenariusz przygotuje Kat Wood . Szczegóły fabuły nie są znane. Wiadomo jedynie, że będzie to opowieść o kurierach dyplomatycznych i ich pełnej niebezpieczeństw pracy. [za: Deadline]Amazon skasował. Serial utrzymał się na platformie przez trzy sezony. [za: The Hollywood Reporter] Josie Totah dołączył do obsady serialu komediowego Amazonu. Akcja toczyć się ma w biurze uniwersyteckiej rzecznik praw obywatelskich. Pracujące tam trzy pokolenia kobiet - każde inaczej rozumiejące feminizm - mają zmagać się z problemami oscylującymi wokół kwestii płci, rasy i klasy. [za: Deadline]Netflix kasuje serialpo czterech sezonach. Ostatnie 20 odcinków zostanie wyemitowanych w dwóch partiach. Dziesięć pierwszych odcinków zobaczymy jeszcze w tym roku, a pozostałe w przyszłym. [za: The Hollywood Reporter]Komiks Nicole J Georgeszmieni się w serial telewizyjny. W komiksie Georges opowiada o swoim dysfunkcjonalnym psie, który przez 15 lat był jedyną stałą w jej chaotycznym życiu. [za: Deadline]Sitcom z lat 80.doczeka się kontynuacji. Gwiazdą będzie odtwórczyni głównej roli w oryginale Soleil Moon Frye . W nowym serialu Punky Brewster będzie samotną matką trójki dzieci próbującą naprostować swoje życie. Pewnego dnia spotyka rezolutną dziewczynkę, która przypomina jej ją samą sprzed 30 lat. [za: The Hollywood Reporter] Morena Baccarin będzie jedną z gwiazd komediowego serialu sf. Będzie to historia pozornie zwyczajnej rodziny, którzy w rzeczywistości są kosmitami przygotowującymi inwazję na Ziemię. Pewnego dnia do ich domu włamuje się dwójka rabusiów... [za: Variety] Anke Engelke będzie gwiazdą nowego, sześcioodcinkowego serialu Netfliks. Jest to historia kobiety profesjonalnie zajmującą się przemawianiem na pogrzebach. Traci jednak wiarę w to, co robi, jak również w swoją rodzinę. Zaczyna więc sabotować pogrzeb męża do czasu, aż w końcu znajdzie właściwe słowa. [za: Deadline]