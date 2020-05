Nowe Horyzonty wracają do gry

Kino to niepodrabialna więź, jaka rodzi się między widzami podczas wspólnego seansu w sali kinowej, dlatego bardzo cieszymy się, że już w czerwcu ponownie będziemy mogli spotkać się przy wielkim ekranie. Stowarzyszenie Nowe Horyzonty planuje szereg działań, aby celebrować ponowne otwarcie kin!W drugiej połowie czerwca wrócą seanse repertuarowe i wydarzenia specjalne do wrocławskiego Kina Nowe Horyzonty, jednego z największych obiektów arthouse'owych w Europie. Szczegółowy program ogłosimy w najbliższych dniach.Od 26 czerwca w najlepszych kinach w Polsce będzie można premierowo oglądać " Siłę ognia " – jeden z największych przebojów ostatniej edycji Festiwalu Nowe Horyzonty, zdobywcę Nagrody Jury w sekcji Inne Spojrzenie na MFF w Cannes. Osadzony wśród pejzaży hiszpańskiej Galicji film Laxe'a to przenikliwa, pulsująca podskórnym napięciem opowieść o potrzebie równowagi w świecie pełnym niebezpiecznych zmian.Między 23 lipca a 2 sierpnia w wybranych miastach w Polsce odbędzie się Tournée Nowych Horyzontów. 20. Festiwal Nowe Horyzonty, największe wydarzenie filmowe w Polsce, został oficjalnie przeniesiony na listopad, tym samym tworząc "festiwalową lukę" na przełomie lipca i sierpnia – w pierwotnym terminie imprezy. Nowohoryzontowe Tournée to znakomita okazja, aby tę lukę wypełnić i skorzystać z popularności i energii festiwalu, zapraszając Nowe Horyzonty do swojego miasta. W programie Tournée znajdą się pokazy specjalne trzech wyjątkowych, festiwalowych tytułów, które nie miały jeszcze swoich premier w Polsce: Przynęta " reż. Mark Jenkin – zwycięzca 19. edycji Nowych Horyzontów, Ema " reż. Pablo Larraín – zapowiedź nadchodzącej edycji festiwalu, Liberté " reż. Albert Serra – jeden z najbardziej ekscentrycznych filmów ostatniej edycji NH.Przypominamy, że w tym roku wyjątkowo zapraszamy na połączone edycje Festiwalu Nowe Horyzonty i American Film Festival – od 5 do 15 listopada we Wrocławiu. Więcej szczegółów wkrótce.