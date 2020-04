Nowe szczegóły kolejnego filmu o przygodach Zielonego Szerszenia

W styczniu informowaliśmy Was, że firma Amasia Entertainment nabyła prawa do realizacji filmów o przygodach Zielonego Szerszenia. Dziś poznaliśmy kolejne szczegóły przedsięwzięcia.Pierwsze z serii planowanych widowisk ma nosić tytułOznacza to, że obeznany we wschodnich sztukach walki służący bohatera będzie tym razem równie ważną postacią co sam Szerszeń. Film powstanie pod skrzydłami wytwórni Universal.Po raz pierwszy Zielony Szerszeń pojawił się w roku 1936 jako bohater cyklicznego słuchowiska radiowego i bardzo szybko zdobył ogólnokrajową popularność. W 1940 r. powstał pierwszy komiks opowiadający o przygodach Szerszenia, a także rozpoczęto emisjęW latach 1966-1967, kiedy to serial był kontynuowany, jedną z głównych ról zagrał w nim Bruce Lee . W 2011 roku do kin trafił film Sethem Rogenem w tytułowej roli. Sprzedał się on jednak poniżej oczekiwań i zebrał mieszane recenzje.Zielony Szerszeń opowiada o zamaskowanym bohaterze, który nie zawsze zgodnie z prawem walczy z przestępcami panoszącymi się na ulicach amerykańskich miast. Szerszeń naprawdę nazywa się Britt Reid i jest wydawcą popularnego dziennika "Daily Sentinel". W jego misji pomaga mu Kato, mistrz wschodnich sztuk walki.