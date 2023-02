Kolejny pozew przeciwko Baldwinowi i producentom "Rust". Świadkowie podważają wersję zdarzeń aktora

Kolejne osoby pozywają Aleca Baldwina i producentów "Rust"

złożyli. Zarzucają im. Twierdzą też, że– czemu gwiazdor długo zaprzeczał.– możemy przeczytać w pozwie.Powodzi dokładnie pamiętają zdarzenie. Według ich słów huk wystrzału w małym kościele był ogłuszający i doprowadził u nich do dodatkowych obrażeń.Reese Price twierdzi, że widział błysk wylotowy z trzymanego przez Aleca Baldwina rewolweru. Siła wystrzału była odczuwalna na małej przestrzeni, w której się znajdowali. Zaczęło mu dzwonić w uszach. Miał poczucie, że wszystko odbywa się w zwolnionym tempie. Widział jak reżyser Joel Souza krzyczy i odpełza od Baldwina . Przerażeni członkowie ekipy zaczęli szarpać Price'a za koszulę, wyciągając go z kościoła. Price uświadomił sobie, że rewolwer był wycelowany w niego i jego kolegów.Ross Addiego był świadkiem tego samego rozbłysku. Odczuł ten sam dezorientujący dźwięk, a także siłę i fizyczne obrażenia spowodowane wystrzałem. Słysząc stłumione krzyki Souzy , próbował zapanować nad chaosem. Uświadomił sobie, że był świadkiem, jak Alec Baldwin wystrzelił z rewolweru w kierunku grupy ludzi, wśród których się znajdował. Hutchins Souza upadli na ziemię. Addiego udzielił reżyserowi pierwszej pomocy, uciskając ranę do przybycia pogotowia ratunkowego.Doran Curtin także odczuła rozbłysk i siłę wystrzału. Widziała, jak Hutchins upada na ziemię tuż obok niej. Inni członkowie ekipy poinstruowali ją, jak usunąć zestaw słuchawkowy z głowy operatorki. Patrzyła w szoku, jak Hutchins chwyta się za brzuch. Curtin położyła ręce na jej brzuchu, próbując znaleźć źródło bólu i zrozumieć, co się stało. Została wyprowadzona na zewnątrz, gdzie, pod wpływem szoku i obrażeń po wystrzale, upadła.Kilka tygodni po tragediiudzielił stacji ABC wywiadu. Zapewniał w nim, żeChoć w pozwie złożonym przez Price'a, Addiego i Curtin nie została wymieniona konkretna kwota, prawdopodobnie będą mogli domagać się wysokiego odszkodowania nie tylko z powodu doznanych obrażeń, ale także traumy psychicznej i spowodowania niezdolności do pracy zarobkowej.