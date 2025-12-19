Newsy Nowość w Replay2025 - Serialowa statystyka!
news

Nowość w Replay2025 - Serialowa statystyka!

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Nowo%C5%9B%C4%87+w+Replay2025+-+Serialowa+statystyka-164451
Nowość w Replay2025 - Serialowa statystyka!
W Filmweb Replay pojawiła się nowość! Teraz możesz sprawdzić, ile minut trwały wszystkie seriale ocenione w 2025 roku. Dowiedz się też, ile odcinków widziałeś/-aś w mijającym roku. Nowość jest dostępna na portalu Filmweb.pl oraz w najnowszych wersjach aplikacji na iOS (1.2.92) i Androida (1.1.195).

news_052.jpg

Podsumowanie znajdziesz na swoim profilu


Na Twoim profilu pojawiła się sekcja Replay2025, to tam zobaczysz,  jak wyglądał Twój rok w świecie filmu i serialu.


news_022.jpg


 Przeglądaj podsumowanie swoich znajomych 


Odwiedź profile swoich znajomych i sprawdź jak wyglądał ich rok na Filmwebie! Twoi znajomi nie mają jeszcze tutaj konta? Nic straconego, mogą założyć konto i nadrobić zaległe oceny a my przygotujemy ich Replay’25!

Najnowsze Newsy

Filmy

Cameron dementuje: Damon nie zarobiłby milionów na "Avatarze"

Filmy

Filmowe Labubu jak Paddington. Ma tego samego reżysera

2 komentarze
VOD Seriale

Jessica Jones znowu z Daredevilem! Mamy zdjęcia

5 komentarzy
Filmy

Podaruj bliskim historie warte opowiadania z Cinema City!

Filmy

Słynny komik w "Supergirl"? Są wrażenia z pierwszych pokazów

15 komentarzy
Inne Filmy

YouTube idzie na wojnę z fake'owymi zwiastunami

44 komentarze
VOD Filmy

Z kim znanym zagra Zoe Saldaña w nowym filmie Netfliksa?

2 komentarze