Nowość w Replay2025 - Serialowa statystyka!

W Filmweb Replay pojawiła się nowość! Teraz możesz sprawdzić, ile minut trwały wszystkie seriale ocenione w 2025 roku. Dowiedz się też, ile odcinków widziałeś/-aś w mijającym roku. Nowość jest dostępna na portalu Filmweb.pl oraz w najnowszych wersjach aplikacji na iOS (1.2.92) i Androida (1.1.195).Na Twoim profilu pojawiła się sekcja Replay2025, to tam zobaczysz, jak wyglądał Twój rok w świecie filmu i serialu.Odwiedź profile swoich znajomych i sprawdź jak wyglądał ich rok na Filmwebie! Twoi znajomi nie mają jeszcze tutaj konta? Nic straconego, mogą założyć konto i nadrobić zaległe oceny a my przygotujemy ich Replay’25!