Filmowe Labubu jak Paddington. Ma tego samego reżysera

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Re%C5%BCyser+filmu+%22Paddington%22+Paul+King+nakr%C4%99ci+dla+Sony+film+o+Labubu-164447
źródło: Getty Images
autor: VCG
Niedawno na stronach Filmwebu pisaliśmy o planach Sony dotyczących realizacji filmu o Labubu. Wygląda na to, że studio chce realizacji projektu jak najszybciej, bo już wybrało reżyser.

Specjalista od familijnej rozrywki za kamerą "Labubu"



Labubu, stworzone przez artystę Kasinga Lunga i spopularyzowane przez Pop Mart od 2019 roku, stało się globalną obsesją głównie dzięki sprzedaży w "blind boxach" oraz gorączce kolekcjonerskiej, która wywindowała ceny limitowanych edycji do sześciocyfrowych kwot. Do boomu dołożyła się także moda wśród celebrytów – zwłaszcza Lisy z Blackpink, która w 2024 roku zaczęła nosić pluszaki jako akcesoria. 

GettyImages-461303502.jpg Getty Images © Michael Tran


Labubu używane jest dla określenia całej marki, ale w rzeczywistości jest to imię jednej z postaci. Inne lalki nazywają się: Zimomo, Mokoko i Tycoco.

Sony liczy, że sukces marki przeniesie się na kino i pozwoli zbudować nową franczyzę. W tym celu zatrudnia na stanowisko reżysera Paula Kinga. Ma on na swoim koncie takie hity jak "Paddington" i "Wonka".

Jak jednak donosi portal The Hollywood Reporter, projekt wciąż jest we wczesnej fazie rozwoju. Sony do tej pory nie znalazło odpowiedniego scenarzysty.

Zwiastun filmu "Paddington"




