Filmowe Labubu jak Paddington. Ma tego samego reżysera

Specjalista od familijnej rozrywki za kamerą "Labubu"

Getty Images © Michael Tran



Zwiastun filmu "Paddington"

Labubu, stworzone przez artystę Kasinga Lunga i spopularyzowane przez Pop Mart od 2019 roku, stało się globalną obsesją głównie dzięki sprzedaży w "blind boxach" oraz gorączce kolekcjonerskiej, która wywindowała ceny limitowanych edycji do sześciocyfrowych kwot. Do boomu dołożyła się także moda wśród celebrytów – zwłaszcza Lisy z Blackpink, która w 2024 roku zaczęła nosić pluszaki jako akcesoria.Labubu używane jest dla określenia całej marki, ale w rzeczywistości jest to imię jednej z postaci. Inne lalki nazywają się: Zimomo, Mokoko i Tycoco.Sony liczy, że sukces marki przeniesie się na kino i pozwoli zbudować nową franczyzę. W tym celu zatrudnia na stanowisko reżysera. Ma on na swoim koncie takie hity jakJak jednak donosi portal The Hollywood Reporter, projekt wciąż jest we wczesnej fazie rozwoju. Sony do tej pory nie znalazło odpowiedniego scenarzysty.