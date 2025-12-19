Prezent last minute? Podaruj bliskim historie warte opowiadania z Cinema City!

Święta tuż-tuż. To wyjątkowy czas, kiedy w szczególny sposób obdarowujemy innych ciepłem, miłością i prezentami. Wszystkim, którzy wciąż nie mają prezentu dla swoich najbliższych, Cinema City przychodzi z pomocą i zachęca do podarowania im najlepszych kinowych emocji oraz wspólnych chwil pełnych filmowej magii. Co to za prezent zapytacie? Karta podarunkowa na dowolny seans w kinie lub dla prawdziwych kinomanów Cinema City poleca Kartę Podarunkową Unlimited, czyli abonament na rok seansów bez limitu. A co najlepsze, by ją kupić wystarczy kilka kliknięć. To idealny prezent na ostatnią chwilę i perfekcyjnie skrojony dla każdego!
Twoi bliscy są miłośnikami kina? Chcesz ich miło zaskoczyć, ale nie wiesz, co podarować im pod choinkę? Skorzystaj ze specjalnej świątecznej oferty przygotowanej przez Cinema City. Zarówno on-line, jak i w kasach kin możesz kupić wyjątkowe prezenty, które sprawią radość każdemu. W końcu, kto nie lubi obejrzeć dobrego filmu? To prezent szyty na miarę – zarówno dla fanów komedii romantycznych, kryminałów, horrorów, animacji czy thrillerów. A wszystko to bez stania w kolejkach i bez chodzenia po sklepach na ostatnią chwilę.
W ofercie Cinema City posiada klasyczną Kartę Podarunkową
, dzięki której bliska ci osoba będzie mogła wybrać się do kina na dowolny – wybrany przez nią seans i wyruszyć w niezapomnianą filmową przygodę – kiedy i gdzie będzie chciała. Karty te dostępne są w kilku wariantach: 1 bilet 2D lub 3D, 2 bilety 2D, 3D, IMAX 3D, 4DX 3D lub ScreenX, 2 bilety 2D z Ofertą Specjalną Duet, czyli coś dla kinowych smakoszy. Niezależnie którą z nich wybierzesz – radość obdarowanego gwarantowana. A jeśli zdecydujesz się na zakup karty stacjonarnie w kinie otrzymasz od Cinema City kopertę prezentową z miejscem na własne życzenia.
Kolejnym pomysłem na wyjątkowy prezent jest Karta Podarunkowa Unlimited
, która gwarantuje nielimitowany roczny dostęp do kinowych hitów w Cinema City w całej Polsce. Kupując tę kartę, zapewniasz obdarowanej osobie niekończące się filmowe emocje i niezliczoną liczbę historii wartych opowiadania. Ten jeden prezent to aż rok pełen premier, filmowych emocji i magicznych seansów bez ograniczeń. A przyszły rok obfitował będzie w premiery długo wyczekiwanych produkcji. Zarówno hollywoodzkich, jak i polskich. Zarówno kontynuacji lubianych hitów, jak i zaskakujących nowości w gwiazdorskich obsadach. W 2026 roku czekają nas takie premiery jak m.in.: "Pomoc domowa
", "Michael
", "Diabeł ubiera się u Prady 2
", "Toy Story 5
", "Vaiana
", "Odyseja
", "Spider-Man. Całkiem nowy dzień
", "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek
", "Avengers: Doomsday
" czy "Diuna: Część Trzecia
".
Niektóre z nich – wyłącznie w Cinema City – będzie można obejrzeć w formatach IMAX, 4DX czy ScreenX. Z kartą Unlimited, wszyscy kinomani będą mogli obejrzeć je wszystkie – bez żadnych limitów, ile tylko razy będą mieli ochotę!
Karty podarunkowe zakupione do 24.12.2025 są ważne 12 miesięcy od daty zakupu. Karta Unlimited jest ważna 6 miesięcy od daty zakupu.
Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://www.cinema-city.pl/static/pl/pl/prezenty/karta-podarunkowa
.
Informacja sponsorowana