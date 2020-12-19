Newsy Filmy Słynny komik w "Supergirl"? Są wrażenia z pierwszych pokazów
W zeszłym tygodniu zobaczyliśmy pierwszy zwiastun "Supergirl", a teraz pojawiły się opinie z pokazu testowego nadchodzącego filmu DC Studios. Czy produkcja spodobała się widowni? I jaki słynny aktor komediowy ma wystąpić w filmie?
   

Supergirl nie dogada się z Supermanem?



supergirl.jpg


W tym tygodniu odbył się pokaz testowy "Supergirl" i w sieci pojawiają się nowe relacje, ujawniające, czego możemy spodziewać się po filmie. Reporter Jeff Sneider zdradził w podcaście "The Hot Mic", co usłyszał od swojego źródła.
   
Dowiedzieliśmy się, że Milly Alcock jest świetna, sceny akcji są "w porządku", a czarny charakter nie robi szczególnego wrażenia. Sneider dodał też, że w filmie ma pojawić się wątek komunikacyjnych problemów między Supergirl a Supermanem, wynikających z tego, że bohaterka mówi w języku planety Krypton.

Sneider zdradził też, że w projekt zaangażowany jest Seth Rogen, który ma użyczyć głosu epizodycznej postaci. Nie znamy więcej szczegółów tej roli. Sneider zdementował czyjąś sugestię, jakoby Rogen miał użyczyć głosu psu Krypto.

"Supergirl" – zwiastun




Co wiemy o "Supergirl"?



Twórcy "Supergirl: Woman of Tomorrowsięgnęli po komiks "Woman of Tomorrow", słynący z poważniejszego tonu i portretowania Supergirl jako bohaterki obciążonej traumą, a nie tylko kosmiczną siłą. Nowa Kara nie będzie więc kolejną superbohaterką, która uratuje świat. Będzie dziewczyną, która musi zmierzyć się z własną przeszłością, emocjami i konsekwencjami wyborów. 

Film luźno podąża za fabułą komiksu: Kara wyrusza w podróż po galaktyce z okazji swoich 21. urodzin, towarzyszy jej pies Krypto, a po drodze poznaje Ruthye – młodą kobietę, która wciągnie ją w brutalną misję zemsty. 

W obsadzie pojawia się też Jason Momoa jako Lobo. 

"Supergirl: Woman of Tomorrow" wejdzie do kin w czerwcu 2026 roku.

