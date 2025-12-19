Newsy Seriale Jessica Jones znowu z Daredevilem! Mamy zdjęcia z drugiego sezonu
Już od jakiegoś czasu wiemy, że drugim sezonie serialu "Daredevil: Odrodzenie" powróci Krysten Ritter jako Jessica Jones. Teraz dostaliśmy oficjalne zdjęcie bohaterki z nowych odcinków serialu. Zobaczcie, jak zapowiada się powrót Daredevila.
   

Krysten Ritter znowu jako Jessica Jones




Oprócz Charlie'ego Coxa i Krysten Ritter na nowych zdjęciach z drugiego sezonu "Daredevila: Odrodzenie" prezentują się Vincent D'Onofrio, Ayelet Zurer, Deborah Ann Woll, Matthew Lillard i Lili Taylor.

Bardzo czekaliśmy na możliwość, by znów postawić tę dwójkę przed kamerą i mieć z nimi frajdę, skomentował odtwórca roli Daredevila, Charlie Cox, w wywiadzie dla "Entertainment Weekly".
   
Rozmawialiśmy o tym, że ważne jest "zagranie hitów", upewnienie się, że mamy tę samą dynamikę, dodał Cox.


Drugi sezon ma rozgrywać się krótko po wydarzeniach, które zobaczyliśmy w pierwszym: Nowy Jork wciąż pozostaje objęty stanem wyjątkowym. Brad Winderbaum, szef Marvel Television, zapowiada, że serial zgłębi "mroczne tematy" i czeka nas "sporo mrocznych momentów i tragicznych wydarzeń".


Sezon drugi zadebiutuje 4 marca na platformie Disney+.

"Daredevil: Odrodzenie" – zwiastun





O czym opowiadał pierwszy sezon serialu "Daredevil: Odrodzenie"?



Dziewięcioodcinkowy "Daredevil: Born Again" to opowieść o walce Matta Murdocka (Charlie Cox) o sprawiedliwość, za dnia w garniturze prawnika, a w nocy pod maską superbohatera. Były szef mafii, Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), tymczasem próbuje zrealizować swoje polityczne marzenia. Obaj mężczyźni są na nieuniknionym kursie kolizyjnym.

W obsadzie są również Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer i Jon Bernthal. Showrunnerem jest Dario Scardapane.

