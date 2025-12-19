Jessica Jones znowu z Daredevilem! Mamy zdjęcia z drugiego sezonu

Już od jakiegoś czasu wiemy, że drugim sezonie serialu "Daredevil: Odrodzenie" powróci Krysten Ritter jako Jessica Jones. Teraz dostaliśmy oficjalne zdjęcie bohaterki z nowych odcinków serialu. Zobaczcie, jak zapowiada się powrót Daredevila.
Krysten Ritter znowu jako Jessica Jones
Oprócz Charlie'ego Coxa
i Krysten Ritter
na nowych zdjęciach z drugiego sezonu "Daredevila: Odrodzenie"
prezentują się Vincent D'Onofrio
, Ayelet Zurer
, Deborah Ann Woll
, Matthew Lillard
i Lili Taylor
. Bardzo czekaliśmy na możliwość, by znów postawić tę dwójkę przed kamerą i mieć z nimi frajdę
, skomentował odtwórca roli Daredevila
, Charlie Cox
, w wywiadzie dla "Entertainment Weekly". Rozmawialiśmy o tym, że ważne jest "zagranie hitów", upewnienie się, że mamy tę samą dynamikę
, dodał Cox
.
Drugi sezon ma rozgrywać się krótko po wydarzeniach, które zobaczyliśmy w pierwszym: Nowy Jork wciąż pozostaje objęty stanem wyjątkowym. Brad Winderbaum
, szef Marvel Television, zapowiada, że serial zgłębi "mroczne tematy" i czeka nas "sporo mrocznych momentów i tragicznych wydarzeń"
.
Sezon drugi zadebiutuje 4 marca na platformie Disney+.
"Daredevil: Odrodzenie" – zwiastun
O czym opowiadał pierwszy sezon serialu "Daredevil: Odrodzenie"?
Dziewięcioodcinkowy "Daredevil: Born Again
" to opowieść o walce Matta Murdocka
(Charlie Cox
) o sprawiedliwość, za dnia w garniturze prawnika, a w nocy pod maską superbohatera. Były szef mafii, Wilson Fisk
(Vincent D'Onofrio
), tymczasem próbuje zrealizować swoje polityczne marzenia. Obaj mężczyźni są na nieuniknionym kursie kolizyjnym.
W obsadzie są również Margarita Levieva
, Deborah Ann Woll
, Elden Henson
, Zabryna Guevara
, Nikki James
, Genneya Walton
, Arty Froushan
, Clark Johnson
, Michael Gandolfini
, Ayelet Zurer
i Jon Bernthal
. Showrunnerem jest Dario Scardapane
.