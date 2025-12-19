Newsy Filmy Z którym znanym aktorem Zoe Saldaña ma zagrać w nowym filmie Netfliksa?
źródło: Getty Images
autor: VCG
Deadline poinformowało, że Zoe Saldaña prowadzi rozmowy w sprawie roli w nowym filmie Netfliksa zatytułowanym "Positano". Udział negocjuje także Matthew McConaughey. Za kamerą projektu ma stanąć Daniel Roher, twórca głośnego, nagrodzonego Oscarem dokumentu "Navalny". Scenariusz napisali Alessandro Tanaka oraz Brian Gatewood.

GettyImages-2250568253.jpg Getty Images © PG/Bauer-Griffin


Szczegóły fabuły są póki co trzymane w tajemnicy - wiemy jedynie, że akcja ma być osadzona w tytułowym włoskim miasteczku, a sam film będzie romantyczną historią z kryminalną intrygą w tle. Z informacji Deadline wynika, że McConaughey i Saldaña od razu po otrzymaniu oferty zainteresowali się scenariuszem i przystąpili do negocjacji. Jeśli te zakończą się sukcesem, Netflix planuje szybko przejść do realizacji projektu. Producentami filmu będą założyciele Working Title – Eric Fellner i Tim Bevan.

McConaughey niedawno powrócił na ekrany dzięki filmowi "Zaginiony autokar", który spotkał się z pozytywnym przyjęciem. Saldaña w tym roku zdobyła Oscara za drugoplanową rolę w filmie "Emilia Pérez", a od dziś możemy ja znów oglądać w roli Neytiri w filmie "Avatar: Ogień i popiół", kolejnej części serii zapoczątkowanej w 2009 roku przez Jamesa Camerona. Roher w tym roku zadebiutował jako reżyser filmu fabularnego - nakręcił "Tuner", w którym zagrali m.in. Dustin Hoffman i Leo Woodall

