Ekipa "Przekrętu" dołącza do "World of Tanks"!

Studio Wargaming, znane m.in. z gry " World of Tanks ", ogłosiło wprowadzenie nowości, które z pewnością spodobają się fanom tej kultowej serii. Tym razem inspiracją dla twórców stała się znana komedia kryminalna „ Przekręt ”, a efektem tego połączenia jest unikalna zawartość dostępna zarówno na PC, jak i urządzeniach mobilnych.Gracze " World of Tanks " będą mieli okazję dołączyć do wyjątkowej szajki, planującej skomplikowaną intrygę, prosto z ekranu kinowego. W skład zespołu wchodzą barwne postacie z filmu: Franky Cztery Palce, Kulozębny Tony, Tommy, Turek oraz Borys Brzytwa. Ich celem stanie się zdobycie "Nomada" - wyjątkowego czołgu inspirowanego filmem, będącego prawdziwym stalowym potworem na polu bitwy.Dla użytkowników PC przygotowano specjalne wydarzenie pod nazwą "Diamentowy przekręt". To szereg wyzwań, które rozgrywają się na przestrzeni 14 dni. Gracze, którzy sprostają tym zadaniom, odblokują w swoim garażu ekskluzywną zawartość związaną z tematyką Przekrętu. W nagrodę otrzymają pięciu niesławnych dowódców, kolekcję unikatowych przedmiotów do personalizacji czołgów, w tym stylizacje 2D, inskrypcje, medale oraz – jako cel ostateczny – specjalną wersję czołgu „Nomad”.Do 15 lutego gracze subskrybujący Prime Gaming mają szansę na odblokowanie specjalnej paczki. Zawiera ona ekskluzywną skórkę dla załogi "That Dog", tematyczne malowania, medal oraz inne elementy, które dodają grze jeszcze więcej kryminalnego klimatu.Wersja mobilna gry, " World of Tanks Blitz ", również nie pozostaje w tyle. Specjalna przepustka sezonowa „Operacja Przekręt” dostępna jest do 31 stycznia. Gracze mogą zdobyć tutaj unikatowe nagrody, w tym dedykowaną, legendarną skórkę „Caravan” dla czołgu Charioteer, pięć awatarów inspirowanych filmem oraz cztery unikalne kamuflaże dla czołgu, reprezentujące poszczególne postacie z filmu: Frankiego Cztery Palce, Borisa Brzytwy, Turka, Tommiego i Kulozębnego Tonyego.Wprowadzenie zawartości inspirowanej filmem " Przekręt " do World of Tanks to znakomity sposób na urozmaicenie rozgrywki i przyciągnięcie zarówno fanów gry, jak i miłośników kina. Zarówno w wersji na PC, jak i mobilnej, gracze otrzymują szansę na wcielenie się w postacie z filmu i przeżycie niepowtarzalnej przygody w świecie czołgów.