Vinnie Jones Wkracza do "World of Tanks" w Specjalnym Wydarzeniu Świątecznym

Jones, który wcześniej był "prawą ręką świętego Mikołaja", w tym roku porzuca swoje dawne obowiązki na rzecz nowej roli w " World of Tanks ". Zamiast rozdawać kary tym na "niegrzecznej liście", Vinnie stanie na czele wirtualnych bitew jako dowódca czołgu.Wydarzenie, zatytułowane "Operacje Świąteczne 2024", startuje 1 grudnia. Uczestnicy będą mogli dołączyć do Jonesa w garażu gry, gdzie będą przydzielane wyzwania i zadania. Za ich ukończenie gracze otrzymają nagrody, w tym skórki czołgów inspirowane postacią celebryty, unikalne dekoracje, medale i inne. Więcej szczegółów znajdziecie pod tym adresem Czy jesteście gotowi na świąteczną przygodę w świecie czołgów razem z Vinnie Jonesem ? Dołączcie do wydarzenia i podzielcie się swoimi wrażeniami!