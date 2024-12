Wargaming zapowiada "Steel Hunters", pierwsze nowe IP od ponad dekady

W Steel Hunters gracze wcielają się w pilotów Łowców – zaawansowanych maszyn bojowych zaprojektowanych do walki o cenny surowiec zwany Starfall. Rozgrywka toczy się na mapach PvPvE, gdzie dwuosobowe zespoły rywalizują zarówno z innymi graczami, jak i przeciwnikami sterowanymi przez AI. Kluczowe znaczenie mają taktyka, współpraca oraz personalizacja mechów, umożliwiająca dostosowanie stylu gry do własnych preferencji.” – mówi Victor Kislyi, CEO Wargaming. “Gra wyróżnia się nowatorskim podejściem do gatunku, łącząc mechaniki hero shooterów, battle royale i extraction. Zamiast polegać wyłącznie na refleksie, " Steel Hunters " kładzie nacisk na strategiczne wykorzystanie umiejętności i synergii między Łowcami. Dzięki technologii Unreal Engine 5 świat gry imponuje realistycznymi środowiskami i efektowną destrukcją otoczenia, co potęguje wrażenia z dynamicznych starć mechów.Zamknięte testy Steel Hunters są już dostępne, a zainteresowani mogą się zarejestrować poprzez Wargaming Game Center lub Steam . Testy potrwają 10 dni, dając graczom okazję do wypróbowania nowej produkcji i podzielenia się swoimi opiniami.