Piaszczyste wydmy Arrakis w "World of Tanks"!

W " World of Tanks " na PC, przepustka bojowa "Diuna: Część Druga – Przeznaczenie Nadchodzi" przedstawi graczom opowieści o Arrakis. Gracze mają okazję rekrutować postacie z filmu do swoich załóg, zdobywać unikalne style i przedmioty, a także zmierzyć się z wyzwaniami inspirowanymi epicką opowieścią. World of Tanks Blitz " przenosi graczy w sam środek intergalaktycznej przygody. Uczestnicy mają szansę na zdobycie przedmiotów bezpośrednio z uniwersum " Diuny ", wyruszając na misje pełne wyzwań i emocji. Nagroda główna, potężny czołg Groundtank, czeka na tych, którzy wykażą się swoimi umiejętnościami na polu bitwy."World of Tanks Modern Armor" również włącza się do rywalizacji o Arrakis. Wydarzenie społecznościowe podzielone na etapy oferuje graczom unikalne zadania i nagrody, inspirując do walki i strategii. Ikoniczne postacie z "Diuny" mogą zostać dowódcami czołgów, dodając rozgrywce dodatkowego wymiaru.Przygotowania do premiery filmu " Diuna: Część Druga " osiągają punkt kulminacyjny. Wydarzenia w " World of Tanks " są doskonałym wstępem do kinowego doświadczenia, które już wkrótce czeka fanów uniwersum.