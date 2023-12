Vinnie Jones już dostępny w "World of Tanks"

W ramach wydarzenia, gracze odkryją nowe możliwości w grze, w tym zupełnie nowy czechosłowacki lekki czołg premium Pzw.39, dostępny od razu po wejściu do świątecznego miasteczka. Ponadto, Vinnie Jones , w swojej tajnej siedzibie, będzie czekał, aby zlecić specjalne misje. Ukończenie tych zadań odblokuje nagrody, w tym ekskluzywne style 2D, naklejki, napisy z kultowymi frazami, a nawet możliwość zdobycia Vinniego Jonesa jako dowódcę czołgu!Więcej informacji na temat "Operacji świątecznych 2024" znajdziecie na oficjalnej stronie wydarzenia . Wydarzenie to nie tylko świetna okazja do zdobycia unikalnych nagród, ale także do cieszenia się świąteczną atmosferą w ulubionej grze.