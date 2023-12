Vinnie Jones o współpracy przy "World of Tanks"

Myślę, że mam jeszcze co nieco do pokazania. Właśnie zakończyłem kręcenie serialu dla Netflix “ The Gentlemen ” w reżyserii Guya Ritchiego . Oprócz tego możecie oczekiwać, że dalej będę ciężko i wytrwale pracował.Sam nie jestem zaangażowanym graczem, więc skłaniałbym się raczej w stronę tego pierwszego. Natomiast możliwość współudziału i prezentacji w największym wydarzeniu w " World of Tanks " w ciągu roku jest naprawdę ekscytująca.W tym roku przygotowaliśmy coś wyjątkowego. Postanowiliśmy wykorzystać świąteczny klimat, ale z przymrużeniem oka wykonując zwrot o 180 stopni. Zależało mi na tym, żeby przy tej okazji zostawić za sobą coś trwałego, a jednocześnie przemycić swój charakterystyczny styl i energię.Wydaje mi się, że zespół odpowiedzialny za " World of Tanks " szukał czegoś nieszablonowego, a jednocześnie odzwierciedlałoby niepokorną naturę graczy. Stąd nasza współpraca, wspólnie wpadliśmy na pomysł zrobienia w tym roku drobnego zwrotu akcji.Oprócz wideo, które samo w sobie jest ekscytujące, dołączam również do samej gry jako wirtualny dowódca czołgu, gdzie będę dawał graczom zadania i prowadził ich do boju. Do tego stworzyliśmy też wyjątkowy projekt czołgu inspirowany klasycznym strzelbą wykonaną z drewna i metalu – coś wspaniałego.W piłce nożnej, wszystko opiera się na koordynacji, strategii, współpracy i wspólnym dążeniu do celu. Te umiejętności naturalnie przekładają się na " World of Tanks ".Dodatkowo, aktorstwo nauczyło mnie, jak ważna jest kreatywność i dbałość o szczegóły. Kiedy pracowaliśmy nad scenariuszem do materiału wideo, chciałem w każdym momencie mieć pewność, że tworzymy coś naprawdę zabawnego i oryginalnego. Z kolei kiedy nagrywałem swoje kwestie dialogowe, mogłem wykorzystać swój warsztat aktorski, żeby dołożyć do gry dodatkową nutkę autentyczności.Widzę tutaj wiele potencjału, pokochałem pracę w sektorze gier. Może w przyszłości pokażę się na wirtualnym boisku?Możliwość pracy z prawdziwym czołgiem na planie to naprawdę odjechane uczucie. Słyszałem też, że od strony realizacyjnej było to spore wyzwanie – organizacja czołgu wiąże się ze sporą dawką logistyki i nadzoru w kwestiach bezpieczeństwa, żeby niczego dookoła nie uszkodzić… co w przypadku czołgu wcale nie jest takie trudne.W materiale wideo wykorzystuje czołg Chieftain, prawdziwą, głośną i potężną brytyjską maszynę, co dało nam dużo frajdy na planie zdjęciowym. Jeżeli chodzi o pojazd w " World of Tanks ", to przedstawiono mi ich kilka, w tym Cobrę. Jest stylowa i niełatwo ją zdobyć, więc naturalnie przypadła mi do gustu i dlatego postanowiliśmy przygotować do niej naszą wyjątkową skórkę.Zdecydowanie plan zdjęciowy to mój drugi dom. Dlatego praca przy zapowiedzi Operacji świątecznych była dla mnie bardzo przyjemnym doświadczeniem.Oh, najbardziej ze wszystkiego uwielbiam poświąteczną wyżerkę, zajadanie się pozostałościami z wigilijnego stołu to dla mnie punkt obowiązkowy. Wesołych świąt dla graczy " World of Tanks "!