Nowy "Angielski pacjent" w drodze na ekran

BBC przymierza się do realizacji serialu będącego nową adaptacją powieści Michaela Ondaatje pt. "Ostatni pacjent".Projekt powstaje jako koprodukcja Miramax Television i Paramount Television Studios. Za scenariusz odpowiada Emily Ballou (" Ucieczka ", " Tabu ").Akcja wydanej w 1992 książki rozgrywa się w trakcie II wojny światowej. Szybujący nad afrykańską pustynią mały samolot sportowy zostaje zestrzelony przez Niemców. Jego pilot zostaje odnaleziony przez Beduinów i przekazany wojskom alianckim. Ciężko poparzony mężczyzna z zanikiem pamięci trafia do wojskowego szpitala niedaleko Florencji. Wojna dobiega jednak końca, szpital ma być wkrótce ewakuowany. Młoda kanadyjska pielęgniarka Hana zafascynowana chorym na amnezję pacjentem postanawia zostać z nim sama w zrujnowanym klasztorze. Wkrótce przybywa tam także Kanadyjczyk Caravaggio i młody sikhijski saper Kip. Od tej chwili cała trójka próbuje zgłębić tajemnicę człowieka bez twarzy i nazwiska. Akcja, w retrospekcjach, cofa się do Afryki Północnej końca lat trzydziestych.Książka Ondaatje została już raz zekranizowana w postaci filmu kinowego. Nakręcony w 1996 roku " Angielski pacjent " w reżyserii Anthony'ego Minghelli zarobił na całym świecie ponad 230 milionów dolarów i zdobył 9 Oscarów, w tym dla najlepszej produkcji roku.