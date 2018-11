Nowy "Candyman" to sequel! Wybrano reżyserkę

Niedawno informowaliśmy o tym, że Jordan Peele wyprodukuje, czyli reboot słynnego horroru z 1992 roku. Okazuje się, że projekt wiosną trafi do produkcji. Wybrano już osobę, która całość wyreżyseruje. To Nia DaCosta , autorka współczesnego niezależnego westernu z Tessą Thompson Szczegóły projektu nie są na razie znane. Całość określana jest jako duchowy sequel oryginalnego. Jego akcja ma się ponownie rozgrywać w Windy City.MGM, dla którego horror powstaje, już wyznaczyło datę amerykańskiej premiery. To 12 czerwca 2020 roku. Na razie datę tęma wyłącznie dla siebie. Trafi jednak do kin tydzień poi tydzień przed nieujawnioną produkcją Pixara.Scenariusz oryginału z 1992 roku powstał w oparciu o opowiadanie "The Forbidden" pióra Clive'a Barkera . Studentka z Chicago Helen Lyle pisze pracę magisterską o współczesnym folklorze. Pewnego dnia poznaje historię o Candymanie, duchu zabitego niewolnika, z hakiem zamiast ręki, który nawiedza jeden z bloków mieszkalnych w niebezpiecznej dzielnicy. Aby go przywołać, należy pięć razy wypowiedzieć jego imię.