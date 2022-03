Nowy "Kangurek Kao" dostanie pudełkowe wydanie

Cenega poinformowała dzisiaj, że zajmie się dystrybucją gry " Kangurek Kao " na terenie naszego kraju. Tytuł ukaże się latem 2022 na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One/Xbox Series X oraz Nintendo Switch w pełnej polskiej wersji językowej (dubbing).Nowa gra to kompletny reboot serii. Kangurek Kao wyruszy w niewiarygodną podróż w poszukiwaniu zaginionego ojca. Będzie to przygoda, która niewątpliwie odmieni jego dotychczasowe życie. Wraz ze swoim mentorem Waltem oraz przy pomocy wyjątkowych, żeby nie powiedzieć magicznych rękawic, pogodny torbacz zmierzy się z różnorodnymi krainami, niezbyt sympatycznymi przeciwnikami oraz tajemniczą mocą zdającą się pochłaniać świat. Na swojej drodze Kao spotka również niezapomnianych przyjaciół.Kangurek Kao to inspirowana złotą erą trójwymiarowych platformówek gra pełna ciepła, bogata w zręcznościowe mechaniki, kolorową, nowoczesną grafikę, zabawne dialogi, animowane scenki i wiele więcej… wszystko czego można by się spodziewać po dumnym przedstawicielu gatunku.Gra będzie dostępna w Polsce również w limitowanej "Superskocznej Edycji", której skład możecie zobaczyć poniżej.