Nowy "Shrek" w drodze! Eddie Murphy zdradził szczegóły. Nawet o "Ośle"

Murphy zdradził te rewelacje w wywiadzie udzielonym portalowi Collider. Choć najwyraźniej sam nie mógł się doliczyć, ile części "Shreka" już było.I na tym nie poprzestał.Zapytany, czy nagrywa kwestie do obu filmów jednocześnie, odpowiedział:Uwaga, mocna wiadomość. Pierwsza część "Shreka" zadebiutowała 23 lata temu w 2001 roku, a ostatnia, czyli część 4 – " Shrek Forever " – w 2010. Pamięć o serii ma się jednak bardzo dobrze i od lat jej miłośnicy zastanawiali się, czy nowa kontynuacja kiedykolwiek powstanie. Najwyraźniej stanie się to szybciej niż przypuszczaliśmy. Niewykluczone, że w decyzji pomógł olbrzymi sukces animacji " Kot w Butach: Ostatnie życzenie ", który zarobił na całym świecie blisko 500 mln dolarów, co oznacza pięciokrotność jego budżetu.Czy to zwiastuje powrót złotej ery animacji?