Eddie Murphy został szpiegiem w komedii "Blue Falcon"

Eddie Murphy w "Blue Falcon" – kogo zagra?

Bohaterem "Blue Falcon" jest emerytowany superszpieg, który próbuje odbudować relacje z synem na jego ślubie. Podczas uroczystości będzie też musiał zmierzyć się ze swoim największym wrogiem.Jakiś czas temu ogłoszono również, że Murphy powróci w roli Osła w piątej części " Shreka ". Shrek ponownie przemówi głosem Mike Myersa , a Cameron Diaz użyczy głosu Fionie . Premiera " Shreka 5 " planowana jest na grudzień 2026 rok.Czterdzieści lat po pierwszej głośnej sprawie w Beverly Hills Axel Foley, glina z Detroit, wraca do tego, co robi najlepiej - do łapania przestępców i siania chaosu.