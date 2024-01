Nowe kontrolery DualSense z potężną baterią w drodze ?

Jak donosi Eurogamer, czujni gracze zauważyli pojawienie się 'Białego Bezprzewodowego Kontrolera DualSense V2 dla PlayStation 5' w kanadyjskim sklepie Best Buy. Co ciekawe, ten kontroler wygląda identycznie jak poprzednie białe modele, które zadebiutowały wraz z premierą PS5. Jednak w sekcji "O tym produkcie" znajdziemy informacje o "wyjątkowej żywotności baterii wynoszącej 12 godzin po pełnym naładowaniu, co wspiera długie sesje grania".Mimo że kontroler DualSense V2 zachowuje design i kolorystykę swojego poprzednika, wprowadzone zmiany technologiczne czynią go nowym, pożądanym gadżetem wśród miłośników PlayStation 5, którzy od lat byli złaknieni kontrolera wytrzymującego dłuższe sesje przy konsoli.Czy doniesienia te okażą się prawdziwe, tylko czas pokaże - jeśli tak, jesteśmy przekonani, że stanie się on sprzedażowym hitem.