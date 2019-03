Nowy cennik w Multikinie!

Akcja cenowa idealnie łączy się ze świetnymi marcowymi premierami. Fani rodzimego kina powinni być szczególnie zadowoleni. Miłośnicy komedii romantycznych wybiorą się na(8 marca) z Romą Gąsiorowską Piotrem Adamczykiem . Wielbiciele sensacji nie mogą przegapić najnowszego filmu Władysława Pasikowskiego (15.03), czyli prawdziwej opowieści o wojennym bohaterstwie Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zadowoleni będą także ci, którzy uwielbiają chłodny dreszcz grozy i odważą się na mroczny seans(22 marca) w reżyserii Borysa Lankosza Multikino zaprasza w swoje progi także rodziny i proponuje wyjątkowe familijne seanse. W repertuarze m.in.(1 marca), czyli animowana komedia o ukochanym piesku królowej Elżbiety. Rodzice być może nawet bardziej niż dzieci będą chcieli obejrzeć najnowsze aktorskie wersje klasycznych animacji Disneya - na ekranach pojawią się(29 marca) o słoniku, który pragnął latać, a nieco później także(24 maja). W roli niebieskiego dżina wcielił się Will Smith Nieco starsi zacierają już ręce na myśl o tańszych seansach pełnych superbohaterskich emocji. Zaczynamy w Dzień Kobiet. 8 marca zadebiutuje film, w którym poznamy prawdopodobną wybawczynię Avengersów. Superdrużyna powróci za to w kwietniu wraz z premierą(25 kwietnia). Czy pstryknięcie Thanosa da się odpstryknąć? Już wkrótce poznamy odpowiedź na to pytanie!Zapraszamy do skorzystania z oferty Multikina Ursynów, Szczecin oraz Sopot! Tańsze bilety od 15 do 19 złotych już od 1 marca!