Nowy numer "Ekranów"

W najnowszym numerze "Ekranów" skupiamy się na rzadziej opisywanym trybie odbioru dzieła filmowego, pokazując, że – wbrew powszechnym intuicjom – nie zawsze jako widzowie szukamy w kinie przyjemności i relaksu, a nawet jeśli, to nie zawsze je znajdujemy. Kino to bowiem również doświadczenia trudne, przykre i uwierające, prowokujące do konfrontacji z własnymi ograniczeniami, nowymi ideami i problemami współczesnego świata. Krótko mówiąc – budzące dyskomfort.Dla wszystkich czytelników, dla których krótsze dni, brak światła i wszechobecna plucha stanowią dostateczne źródło dyskomfortu, postaraliśmy się o odpowiednią przeciwwagę. Może się nią stać promienny uśmiech Armiego Hammera , panorama najciekawszych współczesnych animacji azjatyckich, odważnie przełamujących wieloletnią dominację japońskiego anime, czy barwny niczym kreska chińskiego rysownika zestaw filmowych odkryć.Jednocześnie cały czas rozbudowujemy naszą obecność poza łamami papierowego pisma. Nasz kanał na portalu YouTube rozrasta się o kolejne materiały, w których Bolesław Racięski przybliża mniej znane, lecz wyjątkowo barwne fenomeny z historii kina oraz przepytuje filmowych ekspertów. My zaś staramy się spotykać z Wami nie tylko w wirtualnej przestrzeni – najbliższa okazja do porozmawiania o "Ekranach" nadarzy się w czasie zaprzyjaźnionego z nami łódzkiego festiwalu Kamera Akcja.