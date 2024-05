Nowy prequel "Gry o tron" bije rekord uniwersum. Zmienia tytuł

Prequel "Gry o tron" ma reżysera i liczbę odcinków

HBO ogłosiło m.in. ile odcinków będzie liczył serial. Okazuje się, że będzie to najkrótszy serial ze świata "Gry o tron". W planach jest bowiem tylko. Niektórym osobom to nazwisko nie będzie obce. Harris jest specjalistą od seriali. Pracował m.in. przy " Czarnym lustrze " (za reżyserię odcinka "San Junipero" otrzymał nominację do nagrody Hugo). Owen Harris dołączył do ekipy również jako producent wykonawczy.Kosmetycznej zmianie uległ też tytuł serialu. HBO zdecydowało się pozostawić jedynie(usuwając podtytuł "The Hedge Knight"). Nie jest jasne, czy jest to zmiana permanentna.(istniejącymi również w formie komiksów). Ich akcja rozgrywa się. Opowiadają one o przygodach wędrownego rycerza Dunka (Ser Duncan Wysoki, późniejszy dowódca Gwardii Królewskiej) i jego giermka o imieniu Jajo (tak naprawdę Aegon Targaryen, późniejszy władca Siedmiu Królestw).Sam Martin został scenarzystą serialu. Będzie też pełnił funkcję jednego z producentów wykonawczych.