Nowy zwiastun "Legionu Samobójców" rozczarowuje fanów

Kontrowersyjne decyzje twórców "Legion Samobójców: Śmierć Lidze Sprawiedliwości"

Gracze dają upust swojemu niezadowoleniu pod wczorajszą zapowiedzią

Podczas wczorajszego pokazu State of Play, na którym zaprezentowano tytuły, które trafią na PS5 i PS VR2, zaprezentowano również nowy zwiastun długo oczekiwanego " Legionu Samobójców: Śmierć Lidze Sprawiedliwości ". Jednak po pierwszych reakcjach fanów wydaje się, że studio Rocksteady może pierwszy raz zawieść swoich fanów.Materiał pokazany podczas prezentacji przedstawiał rozgrywkę dla czterech graczy, którzy mogą być zastąpieni botami, jeśli nie znajdą odpowiedniej liczby znajomych do gry. To jednak nie była ta najbardziej kontrowersyjna część, ponieważ w dalszej części twórcy opowiadali o Battle Passie, zwariowanych skinach dla postaci oraz zestawach broni i ekwipunku. Każdy z bohaterów będzie miał swoją broń, nawet King Shark, którego brutalna siła i potężna postura znacznie lepiej sprawdziłyby się na polu walki od strzelania.Kolejną kontrowersyjną kwestią dla graczy jest wymaganie połączenia z siecią nawet w trybie pojedynczego gracza. Gra, mimo że nie jest oficjalnie nazywana grą-usługą, ma wiele z jej cech i to zdecydowanie nie przypadło do gustu fanom studia.Na efekty nie trzeba było długo czekać - gracze wyrażają swoje niezadowolenie pod opublikowanym na YouTube zwiastunem minusując go i sugerując, że obecny kierunek może być efektem odejścia czołowych postaci studia, które opuściły zespół w zeszłym roku.