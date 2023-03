"Legion Samobójców" znów opóźniony? Premiera nawet w 2024?

Kiedy zagramy w "Suicide Squad: Kill the Justice League"?

O czym opowiada "Suicide Squad: Kill the Justice League"?

Niedawno pokazany fragment rozgrywki z nadchodzącej gry " Suicide Squad: Kill the Justice League " nie zrobił dobrego wrażenia na fanach. Jak donosi redakcja Bloomberg, reakcja była na tyle negatywna, że twórcy zdecydowali się, ale może to nie być jedyna opóźnienie.Według znanego insajdera ze świata gier,, gra może zostać wydana dopiero w przyszłym roku. Kolejne opóźnienie oznaczałoby, że produkcja Rocksteady zostanie przesunięta o 2 lata od pierwotnie zaplanowanej daty wydania. Pozostaje pytanie, czy twórcy będą w stanie usunąć wszystkie elementy GAAS (Game as a Service), aby zadowolić fanów i utrzymać swój standard. Czy myślicie, że jest jeszcze ratunek dla Ligi?Poznaj historię niesławnego Oddziału Specjalnego X Amandy Waller (znanego jako Legion Samobójców), w skład którego wchodzą Harley Quinn, Deadshot, Kapitan Boomerang i King Shark. Legion niechętnie podejmuje się zlikwidowania najpotężniejszych superbohaterów świata DC - Ligi Sprawiedliwości. Dzięki oryginalnej fabule gry „ Legion Samobójców: Śmierć Lidze Sprawiedliwości ” przeniesiesz się do otwartego świata Metropolis, gdzie super złoczyńcy DC zmierzą się z kosmitami i superbohaterami DC, którzy skupieni są na niszczeniu miasta, które niegdyś przysięgali chronić. Jakby tego było mało, Legion Samobójców musi uważać na tykające w ich głowach bomby, które mogą wybuchnąć z powodu najmniejszych oznak niesubordynacji.Każdy członek oddziału posiada wyjątkowy zestaw ruchów, specyficzne umiejętności przemieszczania się, szeroki wachlarz broni do modyfikacji i umiejętności do opanowania, co czyni eksplorację dynamicznego, otwartego świata Metropolis jeszcze ciekawszą. Fani mogą dostosowywać swoją rozgrywkę i płynące z niej doświadczenia w zależności od tego, czy wolą grać w pojedynkę, czy połączyć siły ze znajomymi w trybie wieloosobowej współpracy.