"Hogwart's Legacy 2" podzieli los "Legionu Samobójców"?

W grudniu ubiegłego roku, prezes Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ogłosił, że firma od tej pory będzie skupiać się na wydawaniu trzech do czterech tytułów rocznie, opartych na ich największych markach. Ma to na celu utrzymanie ich na rynku jak najdłużej poprzez wprowadzenie elementów usługowych i rozszerzanie oferty darmowymi dodatkami, aby zachęcić graczy do dłuższego zainteresowania tymi produkcjami.Podczas wczorajszej konferencji Morgan Stanley, JB Perrette, prezes działu gier i streamingu w WB Discovery, rozwinął narrację Zaslava. Stwierdził, że większość ich biznesu opiera się na czterech największych markach w portfolio firmy: " Mortal Kombat ", uniwersum DC, " Harry Potter " oraz " Gra o Tron ". Chociaż wspomniane wcześniej " Hogwart's Legacy " - tytuł przeznaczony dla pojedynczego gracza, osadzony w uniwersum mugoli i czarodziejów - odniósł w zeszłym roku gigantyczny sukces, nie wystarczyło to, aby przekonać kierownictwo firmy, że jest to odpowiedni kierunek dalszego rozwoju własnych produkcji.Według Perrette, publikacja gier mobilnych i free-to-play ma zapewnić firmie stabilny dochód i ochronić przed sytuacjami podobnymi do tej z " Legionem Samobójców ". Jako przykład nowego podejścia do gier-usług, przytoczył uniwersum Harry'ego Pottera, do którego "gracze mogliby dołączyć, żyć, pracować, budować i bawić się w świecie, który jest dynamiczny". Czy jest to sygnał, że domniemany sequel do hitu z zeszłego roku będzie grą usługową?