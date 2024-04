Czekacie na "Wicked" i "Nosferatu"? Pokazano nowe zwiastuny

"Twisters"

Impreza branżowa CinemaCon, czyli największe wydarzenie zbierające właścicieli kin z USA i całego świata, co roku dostarcza nowych informacji o nadchodzących premierach. Choć pokazy nie są dostępne dla publiki, opisy ekskluzywnych materiałów promocyjnych szybko trafiają do sieci. Podczas prezentacji Universal Pictures i Focus Features zebrani na sali mogli obejrzeć nowe zwiastuny filmów " Wicked ", " Gru i Minionki: Pod przykrywką " i " Twisters ".Podczas prezentacji przedstawiono dotąd niepokazywane fragmenty filmu " Twisters ". Daisy Edgar-Jones Anthony Ramos wcielają się w łowców tornad, którzy próbują zapobiec zniszczeniom spowodowanym przez żywioł w trakcie sezonu burz. Plan zespołu złożonego z ekipy postaci Ramosa – prezentujących bardziej naukowe i profesjonalne podejście, względem postaci Powella i jego samodzielnych pościgów – zakłada zniszczenie tornada od wewnątrz. Podczas egzekucji pomysłu natrafiają na podwójne tornado, które połączone w jedno tworzy największe, jakie kiedykolwiek widzieli. Na ekranie rozgrywa się zniszczenie. Oprócz domów i samochodów żywioł uderza w elektrownię, powodując gigantyczny wybuch.Czwarty film z serii przedstawi widzom nowe postaci – syna Gru, Gru Juniora, oraz Poppy, która jest opisywana jako aspirujący złoczyńca. Wszyscy włamują się do wielkiego zamku, ale w czasie napadu Minionki nie potrafią zająć się Gru Juniorem. Po utracie całego nowoczesnego sprzętu drużyna włamuje się do fortecy za pomocą produktów dla dzieci, takich jak pieluchy czy puder. Ich celem jest wściekły miodożer, którego kradną od innego złoczyńcy. Gdy zwierzę ucieka, dopiero mały Gru jest w stanie zatrzymać go swoim urokiem.20 września na ekrany kin trafi animacja " Dziki robot " od Dreamworks. W materiałach pokazanych na CinemaCon bohater ląduje awaryjnie na nieznanej wyspie. Nie może wypełniać zadania, do którego został przeznaczony, ponieważ w okolicy nie ma żadnych ludzi wymagających pomocy. Nowego przybysza witają zwierzęta. Robot zaprzyjaźnia się z gęsią i małą gąską, przekraczając tym samym wymogi programu, który pozwalał na kierowanie uczuć jedynie wobec ludzi. Na wyspie odnajduje się również inny robot, który rozbił się tu lata wcześniej.Choć prace na planie horroru "" w reżyserii Leigh Whannella wciąż trwają, na CinemaCon został zaprezentowany pierwszy fragment. Jego akcja rozgrywa się w domku w środku lasu. Przebywa tam ojciec ( Christopher Abbott ), matka ( Julia Garner ) i córka. Mężczyzna chce ochronić kobiety przed bestią czyhającą na zewnątrz. Nie wiadomo co kryje się za drzwiami. Dla ojca sama walka kończy się ugryzieniem w rękę. Postać zaczyna powoli przemieniać się w bestię, a matka i córka obserwują go z przerażeniem. Widzowie nie zobaczyli jednak pełnej przemiany, gdyż wszystko odbyło się poza kadrem, skupiając się na reakcjach kobiet.Film pojawi się w kinach w styczniu przyszłego roku.Jeden z największych nadchodzących hitów studia można zobaczyć na dłuższym materiale filmowym. Najważniejszym elementem fragmentu są sceny z magicznego uniwersytetu, gdzie czarów uczą się Elfaba ( Cynthia Erivo ) i Glinda ( Ariana Grande ). Tam po raz pierwszy zostaje przekazanym słynny czarny kapelusz czarownicy, a następnie miotła. Zostaje zarysowany również konflikt między czarodziejem z Oz ( Jeff Goldblum ) a Elfabą, która ucieka ze szkoły i staje się antagonistką opowieści.Premierę zaplanowano na 27 listopada.Fani filmów Roberta Eggersa mogli zobaczyć pierwszy zwiastun nowego projektu reżysera " Nosferatu ". Na ekranie pojawiają się Lily-Rose Depp Willem Dafoe . Choć można popatrzeć również na tytułowego bohatera, cała sylwetka nie zostaje ujawniona widzom. Klimatyczny zwiastun zawiera ujęcia z zamku potwora – w tym z otwarcia antycznego sarkofagu – i XIX-wiecznego miasta. Nosferatu " pojawi się na ekranach w ostatnim tygodniu roku.