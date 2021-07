OFF CAMERA 2021: Niezależność zza oceanu

Autorskie wizje w podejściu do kina, eksperymenty formalne i treściowe, obrazy powstające poza mainstreamem zgromadzili programerzy Mastercard OFF CAMERA w ramach sekcji Amerykańscy Niezależni. The Planters " to kwintesencja amerykańskiego indie oraz autorskiej wizji w podejściu do kina. Alexandra Kotcheff Hannah Leder nie tylko wyreżyserowały, napisały scenariusz, były autorkami zdjęć oraz wyprodukowały debiutancki film, ale również wcieliły się w główne role. Ta czarna, mocno absurdalna, a jednocześnie ujmująca komedia rozpisana jest na dwa oryginalne głosy. Spotkanie dwóch kompletnie nieprzystosowanych do życia osobowości zaowocuje niezwykłą przyjaźnią, potrafiącą przezwyciężyć ograniczenia narzucane przez życie. Godzina zmierzchu " to kameralny dramat Bradena Kinga . Reżyser oparł na powieści autorstwa Cartera Sickelsa . Choć oko kamery skierowane jest na jednego bohatera, tak naprawdę to opowieść o całym pokoleniu, miotającym się i poszukującym sensu w dobie kryzysu. Ponuremu, choć niepozbawionemu nadziei obrazowi Ameryki gorszej kategorii atmosfery dodają znakomite zdjęcia Declana Quinna i klimatyczna, pełna pasji muzyka. Wildcat " to intensywny, trzymający za gardło, chwilami brutalny portret człowieka konfrontującego się z ekstremalną presją. W wyniku ataku grupy bojowników na amerykański konwój w Mosulu dwie ocalałe osoby trafiają do niewoli. Jedną z nich jest dziennikarka Khadija Young (świetna kreacja laureatki nagrody BAFTA Georginy Campbell ). Jakiekolwiek próby tłumaczeń oraz powoływania się na międzynarodowe prawo humanitarne nie przynoszą skutku i kobieta wraz z rannym żołnierzem marines trafiają do celi. Rozpoczynają się brutalne przesłuchania pełne fizycznych i psychicznych tortur. Napastnicy są przekonani, że bohaterka ukrywa swoją prawdziwą tożsamość. Pisząc scenariusz, Jonathan W. Stokes inspirował się książką Viktora Frankla Człowiek w poszukiwaniu sensu, traktującą o traumatycznych przeżyciach autora z obozów koncentracyjnych podczas II wojny światowej. Prawdziwie spełnieni " to słodko-gorzka i szczera do bólu historia napisana oraz zagrana przez dwójkę dobrych przyjaciół – Joshuę Leonarda Jess Weixler . Wcielają się w parę, której życie lada moment stanie na głowie - po raz pierwszy zostaną rodzicami. I choć powszechnie panuje opinia, że nie da się na to w pełni przygotować, Jackie i Elliot wydają się minimalizować ryzyko i podchodzić do całej sprawy względnie spokojnie. Zaletą tej bezpretensjonalnej opowieści o zbliżającym się wielkimi krokami rodzicielstwie jest dodająca fabule autentyzmu ekranowa chemia pomiędzy Leonardem a Weixler uwieczniona za kamerą przez gościa jednej z edycji festiwalu Mastercard Off Camera - Benjamina Kasulke Do zobaczenia od 3 do 12 września w sieci i w Krakowie. Więcej szczegółów na temat programu Festiwalu można znaleźć na www.offcamera.pl