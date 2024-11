Od dzisiaj Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków w kinach i online

Spotkania z artystami

Jak co roku, Festiwal Pięć Smaków to okazja do spotkania się z wyjątkowymi artystami, którzy swoim autorskim spojrzeniem i filmowym stylem reprezentują różnorodność kontynentu azjatyckiego. Na 18. edycji spotkamy się z osobami z Japonii, Chin, Malezji, Tajwanu, a także Hongkongu!Z dala od czerwonych dywanów i wielkich ceremonii – spotkania po filmach na Pięciu Smakach to zawsze szansa na zbliżenie się i do twórców, i do ich filmowych historii. Większość z nich to autorzy filmów konkursowej sekcji Nowe Kino Azji – nowe talenty, żarliwie i odważnie portretujące azjatycką współczesność. Rokrocznie pięciosmakowa publiczność zaskakuje przyjeżdżających do Warszawy gości – swoimi pytaniami, ciekawością, wiedzą.Z kolei dla widowni online’owej zostały przygotowane specjalne rozmowy w formie zdalnej! Razem ze startem festiwalu będzie można je oglądać na naszej platformie VOD. Z kuratorami Pięciu Smaków spotkali się między innymi: Shin’ya Tsukamoto ), Hsiao Ya-chuan ), Kelvin Tong ), Nick Cheuk ), Shishir Jha ), czy Wei Liang Chiang ), a zapis rozmów jest idealną okazją do poszerzenia kontekstów wokół filmów.Na publiczność czeka również cykl spotkań poświęcony promowaniu wiedzy wokół kina Azji poprzez wydarzenia specjalne – debaty, dyskusje, przekrojowe rozmowy pogłębiające konteksty. Żałobna Parada Róż " to kultowy kontrkulturowy manifest, wypełniony znaczeniami i symbolami. Do ich rozszyfrowania zapraszamy po seansie na Dyskusyjny Klub Filmowy prowadzony przez Pełną Salę.Rozmowę o filmie poprowadzi Michał Konarski, redaktor Pełnej Sali, a gościem będzie Łukasz Mańkowski, współorganizator festiwalu i kurator sekcji tokijskiej.Tokio wiele ma twarzy. To miasto gigant – różnorodne i wypełnione historiami, które czekają na odkrycie. Zapraszamy do ich poznania – poprzez debatę, w której odpowiemy na pytanie: jakie jest literackie Tokio? Punktem wyjścia dyskusji będzie film " Love & Pop " w reżyserii Hideakiego Anno , czyli adaptacja prozy Ryū Murakamiego . To oryginalne spojrzenie na literacki materiał – pełen autorskich rozwiązań będących próbą oddania unikalnego stylu prozy Murakamiego.W debacie weźmie udział Karolina Bednarz, japonistka, reportażystka oraz założycielka wydawnictwa i księgarni Tajfuny, autorka książki "Kwiaty w pudełku".Tokio to liczne historie, ale też gigantyczna przestrzeń, którą wypełniają poukrywane restauracje, bary typu izakaya, czy prowadzone od zawsze knajpy w podmiejskich dzielnicach shitamachi. To też kulinarna stolica Japonii – to tu rodzą się nowe trendy i style, które zalewają później resztę świata. W trakcie stacjonarnej odsłony festiwalu odbędzie się dyskusja wokół kulinarnej mapy Tokio, dla której punktem wyjścia będzie film " Dryfując przez Tokio " – jesienne kino drogi po urokliwych punktach tokijskiej metropolii z dala od zgiełku jej centrum.Gościem rozmowy będzie Marcin Wojtasik – antropolog i socjolog zajmujący się kuchniami azjatyckimi, współzałożyciel restauracji Yatta Ramen, a także współautor książki "Podróż przez krainę ramen", która wprowadza w fascynujący świat ramenu i kuchni japońskiej w szerokim kontekście społecznym i kulturowym.Po seansie i dyskusji zapraszamy na poczęstunek nawiązujący do tematu filmu, który przygotuje Marcin Wojtasik wraz z Yatta Ramen.18. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków13-20 listopada / Warszawa, Kino Muranów, Kinoteka(klub festiwalowy: AMONDO)13 listopada – 1 grudnia, onlineSprzedaż karnetów biletów i dostępów vod na stronie www.piecsmakow.pl