Odmieniony Johnny Depp jako Scrooge na planie "Opowieści wigilijnej" (ZDJĘCIA)
Filmy / Multimedia

Odmieniony Johnny Depp jako Scrooge na planie "Opowieści wigilijnej" (ZDJĘCIA)

Daily Mail / autor: /
Odmieniony Johnny Depp jako Scrooge na planie &quot;Opowieści wigilijnej&quot; (ZDJĘCIA)
źródło: Getty Images
autor: Tim P. Whitby
Dziennik "Daily Mail" zaprezentował pierwsze zdjęcia z planu filmu "Ebenezer: A Christmas Carol", czyli nowej adaptacji "Opowieści wigilijnej" Karola Dickensa. Widać na nich odtwórcę roli Scrooge'a, Johnny'ego Deppa, oraz Andreę Riseborough wcielającą się w ducha minionych świąt.    





"Ebenezer: A Christmas Carol"- o filmie



Głównym bohaterem "Opowieści wigilijnej" jest stary skąpiec Scrooge, który musi stawić czoła trzem duchom Świąt Bożego Narodzenia. Każdy z nich pokazuje bohaterowi osobny okres z jego życia. Duchy przypominają mu, jakim człowiekiem był dawniej, jak wygląda współczesny świat, a także co się stanie, gdy bohater nie będzie dążyć do tego, by stać się lepszą osobą.  

"Ebenezer: A Christmas Carol" powstanie dla wytwórni Paramount. Premierę filmu zaplanowano na 13 listopada. Dla Deppa  to pierwsza rola w hollywoodzkim widowisku od 2018 roku, gdy na skutek oskarżeń o przemoc domową został usunięty z obsady "Fantastycznych zwierząt: Tajemnic Dumbledore'a".  

Reżyseruje spec od kina grozy Ti West znany najlepiej z trylogii "X", "Pearl" i
"MaXXXine". Scenariusz napisał Nathaniel Halpern. Stanowisko producentki piastuje Emma Watts.


