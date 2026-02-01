Odmieniony Johnny Depp jako Scrooge na planie "Opowieści wigilijnej" (ZDJĘCIA)

Dziennik "Daily Mail" zaprezentował pierwsze zdjęcia z planu filmu "Ebenezer: A Christmas Carol", czyli nowej adaptacji "Opowieści wigilijnej" Karola Dickensa. Widać na nich odtwórcę roli Scrooge'a, Johnny'ego Deppa, oraz Andreę Riseborough wcielającą się w ducha minionych świąt.
"Ebenezer: A Christmas Carol"- o filmie
Głównym bohaterem "Opowieści wigilijnej" jest stary skąpiec Scrooge, który musi stawić czoła trzem duchom Świąt Bożego Narodzenia. Każdy z nich pokazuje bohaterowi osobny okres z jego życia. Duchy przypominają mu, jakim człowiekiem był dawniej, jak wygląda współczesny świat, a także co się stanie, gdy bohater nie będzie dążyć do tego, by stać się lepszą osobą.
"Ebenezer: A Christmas Carol
" powstanie dla wytwórni Paramount. Premierę filmu zaplanowano na 13 listopada. Dla Deppa
to pierwsza rola w hollywoodzkim widowisku od 2018 roku, gdy na skutek oskarżeń o przemoc domową został usunięty z obsady "Fantastycznych zwierząt: Tajemnic Dumbledore'a
".
Reżyseruje spec od kina grozy Ti West
znany najlepiej z trylogii "X
", "Pearl
" i
"MaXXXine
". Scenariusz napisał Nathaniel Halpern
. Stanowisko producentki piastuje Emma Watts
.