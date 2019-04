Oficjalne powieści Marvela po raz pierwszy w Polsce

Kiedy w 1939 roku Martin Goodman powołał do życia Timely Comics – wydawnictwo, które później przerodziło się w Marvel Comics – zapewne nie przypuszczał, że komiksy mogą zająć tak znaczące miejsce w popkulturowym kanonie. Trudno również uwierzyć, że historia superbohaterów i superbohaterek, znanych nie tylko z komiksów, ale i z filmów oraz seriali, sięga lat czterdziestych XX wieku.Niełatwo dziś znaleźć osobę, która nie kojarzy Spider-Mana czy Kapitana Ameryki przynajmniej ze słyszenia. Gigantyczne produkcje filmowe tworzone w ramach Marvel Cinematic Universe gromadzą w kinach miliony widzów, przynoszą miliardowe zyski i biją rekordy popularności, deklasując legendarne franczyzy pokroju "Gwiezdnych Wojen". Choć z pewnością ich atuty to spektakularne efekty specjalne i widowiskowe sceny akcji, o sukcesie przesądzają przede wszystkim wciągająca opowieść i charyzmatyczni bohaterowie, którzy nie pozwalają o sobie zapomnieć.Dla Stuarta Moore'a – wielokrotnie nagradzanego pisarza i redaktora – świat książek i komiksów nie ma żadnych tajemnic, trudno się więc dziwić, że to właśnie jemu zaproponowano stanowisko redaktora działu powieściowego wydawnictwa Marvel. Oficjalne powieści stworzone w ramach uniwersum Marvela, które opowiadają o losach znanych komiksowych bohaterów, odniosły ogromny czytelniczy sukces.Wydawnictwo Insignis dołożyło wszelkich starań, by ten cieszący się olbrzymią popularnością w fandomie Marvela cykl powieściowy mógł trafić w ręce polskich czytelników.Jako pierwsza w serii ukaże się powieść– książkowa adaptacja kultowego komiksu Marka Millara i Steve'a McNivena. Jego stworzenie było nie lada wyzwaniem – ta powieść graficzna należy bowiem do tzw. eventów – komiksów gromadzących bohaterów wielu serii. Spotykają się tutaj Avengersi (wraz z ich świeżo upieczonym członkiem – Spider-Manem), Fantastyczna Czwórka, X-Meni, Daredevil, Punisher, Luke Cage, She-Hulk, Ms Marvel, Czarna Pantera, Cloak i Dagger oraz wielu, wielu innych. Wydarzenia opisane wstały się podstawą scenariusza jednej z najpopularniejszych produkcji Marvela –Tragiczne wydarzenia z udziałem superzłoczyńców oraz młodocianych superbohaterów skłaniają rząd Stanów Zjednoczonych do zmian w statusie zamaskowanych herosów. Senat obraduje nad ustawą wprowadzającą obowiązek ujawnienia tożsamości i rejestracji supermocy. Nowe prawo dzieli społeczność metaludzi i doprowadza do sporu między dwoma potężnymi Avengersami – Iron Manem i Kapitanem Ameryką. Nieuchronnie zbliża się wybuch wojny domowej.Wątek fabularny oparty jest na konflikcie wolności obywatelskich z kontrolą władzy stosowaną jako środek bezpieczeństwa. Gdzie powinna przebiegać granica między rządowym nadzorem a swobodą jednostki? Okazuje się, że na to pytanie będą musieli odpowiedzieć nie tylko wszyscy superbohaterowie, ale i każdy obywatel.Oddane z niezwykłą pieczołowitością dynamiczne starcia, doskonałe dialogi, wartka akcja, a przede wszystkim znane i uwielbiane postacie to gwarancja świetnej rozrywki i pasjonującej lektury.Kolejną powieścią wydaną przez Wydawnictwo Insignis w ramach marvelowskiego uniwersum będzie(premiera zapowiadana jest lipiec).