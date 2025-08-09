Newsy Filmy Nie żyje Jim Lovell. Tom Hanks oddał hołd astronaucie
Nie żyje Jim Lovell. Tom Hanks oddał hołd astronaucie

źródło: Materiały prasowe
Tom Hanks oddał hołd astronaucie Jamesowi A. Lovellowi, którego zagrał w filmie Rona Howarda "Apollo 13" z 1995 roku. Lovell zmarł w czwartek w wieku 97 lat.
  

Tom Hanks żegna astronautę Jima Lovella



GettyImages-517386886.jpg Getty Images © Bettmann


Są ludzie, którzy mają odwagę, którzy marzą i którzy prowadzą innych w miejsca, gdzie sami byśmy nie dotarli. Jim Lovell przez długi czas był kimś, kto dotarł najdalej w głąb kosmosu i spędził tam najwięcej czasu. On był takim człowiekiem, napisał Tom Hanks w mediach społecznościowych po śmierci Lovella.
    
Jego liczne wyprawy wokół Ziemi i w okolice Księżyca nie odbyły się w poszukiwaniu bogactwa czy sławy, ale dlatego, że takie wyzwania napędzają sens bycia żywym, dodał aktor. W tę noc, przy Księżycu w pełni, odchodzi – do niebios, do kosmosu, do gwiazd. Szerokiej drogi na tej wyprawie, Jimie Lovellu.

Swoje pożegnania dla Jima Lovella opublikowali też reżyser Ron Howard i producent Brian Grazer.

Lovell zmarł w czwartek w Illinois. Miał 97 lat. Był weteranem czterech lotów kosmicznych: Gemini VII, Gemini XII, Apollo 8 i Apollo 13.

"Apollo 13" – zwiastun




O czym opowiadał "Apollo 13"?



Oparta na faktach historia misji statku kosmicznego Apollo 13. Astronauci Lovell, Haise i Swigert mieli lecieć statkiem Apollo 14, ale zostali przesunięci do załogi Apollo 13. Jest rok 1970, Amerykanie zaliczyli już lądowanie na Księżycu i społeczeństwo nie jest zainteresowane tym rutynowym lotem - do czasu aż na statku następuje wybuch...

