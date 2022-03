Oficjalnie bez maseczek w kinach. Od 28 marca

W kinach bez maseczek

Getty Images © NurPhoto



Obostrzenia znikają, ale omikron nie

Rząd polski odwołuje pandemię COVID-19. Od 28 marca zniesiona zostanie większość z wciąż obowiązujących restrykcji.Najważniejszą z punktu widzenia kinomaniaków decyzją Ministra Zdrowia jest ta dotycząca obowiązku zasłaniania ust i nosa w zamkniętych miejscach publicznych. Od poniedziałku zostaje on zniesiony. Oznacza to, że widzowie na salach kinowych w końcu będą mogli przebywać bez maseczek. Oczywiście formalnie, bo w praktyce przepis ten od dawna był przez wiele osób zwyczajnie ignorowany.Maseczki pozostaną obowiązkowe w podmiotach leczniczych. Ministerstwo Zdrowia rekomenduje również zasłanianie nosa i ust w miejscach dużych skupisk ludzi.Przy okazji Minister Zdrowia ogłosił, że znika obowiązek izolacji domowej, kwarantanny domowej dla współdomowników oraz wszystkie formy kwarantanny związane z wjazdem do Polski.Ministerstwo Zdrowia ogłosiło zmiany w restrykcjach covidowych w dniu, kiedy oficjalnie potwierdzono 8994 nowe przypadki COVID-19. Jednocześnie z innych krajów dochodzi informacja o tym, że wśród ludzi coraz bardziej panoszy się nowy, bardziej zakaźny wariant omikronu.W Chinach zamknięto czasowo prawie połowę kin. Sporo gwiazd kina zaraziło się ostatnio covidem, jak na przykład Taron Egerton