"Dzika noc 2" nadchodzi. Mamy datę premiery

Święty Mikołaj kontra zbiry. Będzie drugie starcie

Zwiastun filmu "Dzika noc"

trafiła do kin na przełomie listopada i grudnia 2022 roku. Akcja filmu rozgrywa się w Wigilię, kiedy to Święty Mikołaj przemierza świat roznosząc prezenty. Pech chciał, że kiedy trafia do rezydencji bogaczy, okazuje się, że ta została zaatakowana przez bandę najemników. Święty Mikołaj nie może zignorować prośby małej dziewczynki i staje do walki, by uratować święta.Kosztująca 20 milionów dolarówzarobiła w Ameryce prawie 50 milionów dolarów. Kolejne 26 milionów pochodzi z rynków zewnętrznych.O fabule kontynuacji na razie niewiele wiadomo. Jak jednak donoszą amerykańskie media, zdjęcia mają się rozpocząć we wrześniu. Do kin w Stanach ZjednoczonychtrafiZa kamerą stanie autor oryginału, Norweg. W roli Świętego Mikołaja ponownie zobaczymy