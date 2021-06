Dziś o godzinie 19:00 rozpocznie się pierwszy wspólny Showcase Xboxa i Bethesdy, poświęcony najnowszym grom od Xbox Game Studios, Bethesdy i partnerów Microsoft z całego świata. Prezentacja ma potrwać około 90 minut i ma być wypełniona zapowiedziami nowych tytułów, z których wiele trafi już w dniu swojej premiery do abonamentu Xbox Game Pass.Poniżej znajdziecie stream z YouTube'a, a jeśli preferujecie inne platformy, to linki do nich znajdziecie pod wideo.Showcase będziecie mogli obejrzeć również na oficjalnych kanałach Xboksa na YouTube Facebooku oraz Twitterze Na co najbardziej czekacie? Nowe gry Bethesdy, pokaz kolejnej " Forzy ", a może nową rozgrywkę z " Halo Infinite "? Dajcie znać w komentarzach!