Olivia Munn odrzuciła miliony za milczenie w sprawie nadużyć na planie

Olivia Munn o złożonej ofercie - co powiedziała?

Getty Images © JC Olivera

Zobacz zwiastun filmu filmu "Predator" z Olivią Munn

Rozmowę z aktorką znaną z ról w " X-Men: Apocalypse " i " Magic Mike'u " przeprowadzono w podcaście Reclaiming. Opowiadając dziennikarce o odrzuconej przez siebie ofercie, Munn nie zdecydowała się wejść głębiej w szczegóły zajścia czy choćby wymienić tytuł filmu, na którym miało dojść do nadużyć. Wracając do wydarzeń, wspomniała tylko, że wydarzyło się to na początku ery #MeToo, po czym powiedziała:- wytłumaczyła aktorka.- wspomina dalej Munn Twistem całej historii jest dalsza wypowiedź aktorki. Jak zaznacza Munn , raptem kilka tygodni później stan Kalifornia zakazał egzekwowania umów o poufności. Znaczy to więc, że gdyby podpisała NDA z przedstawicielami studia i zyskała swoje duże wynagrodzenie, studio nie miałoby żadnych narzędzi prawnych, by ścigać ją za nieprzestrzeganie warunków umowy.Przypomnijmy, że Olivia Munn od początku ruchu #MeToo staje po stronie kobiet, wspierając wyznania innych aktorek, a także otwarcie opowiadając o nadużyciach, których sama doświadczyła na planach filmowych. W 2017 była jedną z sześciu kobiet oskarżających Bretta Ratnera o molestowanie seksualne - twórca miał masturbować się przy niej na planie filmu " Po zachodzie słońca " z 2004 roku.