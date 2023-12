Olivia Wilde i scenarzysta "Kokainowego misia" szykują komedię świąteczną

"Druhny" na biegunie północnym

Zwiastun filmu "Nie martw się, kochanie"

Za scenariuszodpowiada Jimmy Warden , które znamy dzięki komedii. Wśród producentek jest Margot Robbie , która jest świeżo po kasowym triumfieGłówną bohaterką jest Mallory. Kobietę czeka sądowa batalia z byłym o prawo opieki nad dzieckiem. Drań ma wszystkie karty w garści. Jedyną szansą na wygraną jest dla Mallory Święty Mikołaj. Kobieta postanawia pojechać na biegun północy i błagać Świętego Mikołaja o to, by zeznawał na procesie.Na razie nie wiemy, kiedy projekt trafi do realizacji. Dopiero co pojawił się w Hollywood i prezentowany jest wytwórniom i platformom. Olivia Wilde ma już na swoim koncie dwa filmy pełnometrażowy. Ostatnim jest, którego światowa premiera miała miejsce przed rokiem na festiwalu w Wenecji