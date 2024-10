Olivia Wilde i Gael García Bernal w jednym filmie. Raczej ich nie polubimy

"Monkey Hill" – co wiemy o filmie?

Olivia Wilde – już niedługo w thrillerze erotycznym Gregga Arakiego

Wilde wcieli się w milionerkę, która dokonała tak zwanego przestępstwa umysłowego (czyli niezwiązanego z przemocą). By uniknąć konsekwencji, ukrywa się z mężem w luksusowym kurorcie w świętym mieście w Indiach. Kompletnie wypierając rosnący skandal, oddają się na miejscu seksualnym eskapadom i duchowym doświadczeniom. Tymczasem obsługa hotelu, która się nimi opiekuje, codziennie wraca do swoich wiosek, gdzie panują społeczne napięcia i pogłębiający się kryzys wodny. Gdy bohaterowie przekroczą granicę bezpiecznego kurortu, staną przed nieuniknionym.Od jakiegoś czasu Gregg Araki przygotowuje film, o którym mówi się, że "beztrosko eksploruje pożądanie, dominację i fantazję". " I Want Your Sex " ma wsiąkać w artystyczne środowisko amerykańskiej klasy wyższej. Olivia Wilde wcieli się w znaną artystkę, ikonę i prowokatorkę Erikę Tracy. Cooper Hoffman ma natomiast zagrać jej "seksualną muzę". Elliot szybko przekonuje się jednak, że nie jest w stanie odnaleźć się w świecie seksu, obsesji, władzy, zdrady i morderstwa, do którego Erika go zabiera.Ostatnio natomiast Wilde mogliśmy oglądać w jej własnym filmie " Nie martw się, kochanie ", owianym licznymi kontrowersjami. Przypomnijmy zwiastun.