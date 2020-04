Nieznana szerszej widowni Christina Pamies została wybrana na stanowisko scenarzystki filmu. Będzie to pełnometrażowa wersja nagradzanej krótkometrażówkiOryginał był historią tytułowej postaci, która jest tajemniczym medium. Potrafi na krótko sprowadzać do naszego świata duchy zmarłych. Cena za to jest jednak bardzo wysoka...Obraz wyreżyseruje autor krótkometrażówki Alberto Corredor. Całość powstanie dla francuskiej wytwórni StudioCanal.