BIULETYN: Netflix szykuje anime dla dzieci

Netflix zamawia serial anime, w którym zobaczymy wiele postaci znanych z japońskiego folkloru. Za serial odpowiadają Daisuke Tsutsumi i Tonko House. [za: The Hollywood Reporter] David Tennant zagra główną rolę w serialu stacji ITV. Będzie to historia słynnego szkockiego seryjnego mordercy Dennisa Nilsena, który w latach 1978-83 zabił przynajmniej 15 mężczyzn i chłopców. [za: Deadline] Margo Martindale znalazła się w obsadzie serialu, który opowie o kulisach skandalu Billa Clintona i Moniki Lewinsky. Zagra Lucianne Steinberger Goldberg, która zasugerowała Lindzie Tripp, by ta w tajemnicy nagrała zwierzenia Lewinsky dotyczącej Clintona. [za: Deadline] Greg Berlanti wyprodukuje dla HBO Max film. Jest to historia Henry'ego Monty'ego Montague'a, brytyjskiego biseksualnego lorda, który rozpoczyna ze swoim przyjacielem podróż po XVIII-wiecznej Europie. Podróż pomyślana jako festiwal przyjemności w pewnym momencie zmienia się w coś zupełnie innego. [za: Deadline]Studiocanal zakupiło prawa do krótkometrażówkiz zamiarem realizacji filmu pełnometrażowego. Za reżyserię ma odpowiadać autor oryginału Alberto Corredor. Tytułowa postać to tajemnicze medium, które może na krótko sprowadzić duchy zmarłych. Cena za to jest jednak bardzo wysoka... [za: Deadline] Michael B. Jordan wyprodukuje dla HBO Max film. Autorami scenariusza są Christa Gatewood i Robin Thede . Będzie to komedia rozgrywająca się w świecie mody opowiadająca o czarnoskórej kobiecie, która zostaje dyrektorem kreatywnym paryskiego domu mody. [za: Deadline]