Oscar Isaac jako Moon Knight w serialu Marvela i Disney+?

Po zakończeniu przygody z uniwersum " Gwiezdnych wojen Oscar Isaac stara się o dołączenie do uniwersum Marvela. Aktor prowadzi właśnie rozmowy w sprawie angażu do serialu " Moon Knight " przygotowywanego przez studio Marvel i platformę Disney+.Pierwszy pomysł na serial o tym bohaterze pojawił się jeszcze w 2006 roku. Projekt nie doszedł wtedy do skutku. Do napisania scenariusza wersji dla Disney+ zatrudniony został Jeremy Slater – autor " The Umbrella Academy " oraz " Notatnika śmierci ".Moon Knight to bohater powołany do życia przez Douga Moencha i Dona Perlina w roku 1975. W rzeczywistości nazywa się Marc Spector i jest synem amerykańskiego rabina, który wbrew woli ojca postanowił zostać najemnikiem. Śmiertelnie pobity przez innego najemnika Raoula Bushmana powrócił do świata żywych dzięki ingerencji egipskiego boga Chonsu. Cudownie ocalony przywdziewa srebrny kostium i jako zamaskowany superbohater Moon Knight rozpoczyna walkę z przestępcami. Codzienne życie wiedzie pod przybranym nazwiskiem Stevena Granta - milionera i posiadacza ziemskiego. Nie chcąc tracić kontaktu z ludźmi, którym przysiągł pomagać, przemierza ulice miasta również jako taksówkarz Jake Lockley.Aktualnie trwają poszukiwania reżysera.Nie ogłoszono jeszcze, kiedy ruszy produkcja serialu.