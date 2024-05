Kristen Stewart znów z wampirami. Od scenarzysty "Siedem" i reżysera "Mandy"

Hedonistyczny horror o wampirach w Los Angeles

Kristen Stewart, której sławę przyniósł cykl o wampirach "Zmierzch", a ostatnio pojawiła się w "Love Lies Bleeding"

Oscar Isaac, mający na swoim koncie udział w widowiskach "Gwiezdne wojny" i serialu Marvela "Moon Knight"

to opowieść o wampirach rozgrywająca się w świecie blichtru Los Angeles lat 80. Pomysłodawcą fabuły jestczyli stały współpracownik Davida Finchera . Był scenarzystą jego filmówZa reżyserię odpowiadać będzie Włoch. Znacie go za sprawą halucynogennegoJednym z producentów całości będzie, który triumfował ostatnio jakoRównie imponująco wygląda obsada. W głównych rolach wystąpią bowiem:Głównymi bohaterami filmubędą Raoul i Alex - małżeństwo, które każdej nocy opuszcza swój luksusowy apartament w drapaczu chmur i przemierzają, kolorowe, eklektyczne królestwo, jakim jest Los Angeles lat 80. Pewnego razu spotykają enigmatyczną kobietę. Ta, wraz ze swoją świtą, wciąga małżonków w surrealistyczny świat hedonizmu, skoków adrenaliny i przemocy...Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to zdjęcia doruszą jeszcze w tym roku.