"Metal Gear Solid" traci gwiazdę. Oscar Isaac to nie Solid Snake

Co się dzieje z "Metal Gear Solid"?

Getty Images © Theo Wargo



Zwiastun gry "Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots"

Większość z Was zapewne zapomniała o tym, że adaptacja cyklu gierw ogóle powstaje. O angażu Oscara Isaaca pisaliśmy bowiem w grudniu 2020 roku i od tamtej pory praktycznie nic się wokół projektu nie działo.W 2021 roku w jednym z wywiadów Jordan Vogt-Roberts (" Kong: Wyspa Czaszki "), który ma film wyreżyserować, opowiadał o tym, że cały proces nie jest łatwy. Przyznał, że. Już wtedy był to projekt, któremu poświęcił siedem lat. Teraz to już dekada z jego życia. Vogt-Roberts jednak łatwo się nie podda. Przyznaje, że jest wielkim fanem gry i że możliwość przeniesienia jej na ekrany kinowe osobiście wiele dla niego znaczy.Nieobecność w obsadzie Isaaca to dobra wiadomość dla Anthony'ego Mackiego . Aktor, który ostatnio zagrał w serialu " Twisted Metal " na podstawie gry wideo, wyjawił w jednym z wywiadów, że jeśli miałby zagrać jeszcze w jakiejś adaptacji gry wideo, to właśnie " Metal Gear Solid ".to gra wideo, która zadebiutowała w 1987 roku. Gracz wciela się w postać Solid Snake'a, żołnierza, którego zadaniem jest zneutralizować zagrożenie terrorystyczne ze strony zbuntowanej jednostki sił specjalnych. W tym celu infiltruje wojskową bazę nuklearną. Gra doczekała się wielu kontynuacji.