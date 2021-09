Oscary 2022: Serbia stawia na film z ubiegłorocznej Wenecji

Serbia została siódmy krajem, który ma już swojego kandydata do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Reprezentantem została zauważona na ubiegłorocznym festiwalu w Wenecji Oaza ".Akcja filmu rozgrywa się w ośrodku dla osób z niepełnosprawnością umysłową. Nowoprzybyła Marija zaprzyjaźnia się z Draganą. Ich relacja zostanie jednak wystawiona na ciężką próbę, kiedy okaże się, że obie zakochały się wycofanym Robercie.Serbia regularnie uczestniczy w wyścigu oscarowym od 1994 roku. Na razie bez większych sukcesów. Jedynie " Pułapka " zdołała zakwalifikować się na skróconą listę kandydatów do nominacji.Dotychczas zgłoszone zostały następujące filmy:Ekwador: " Sumergible Kambodża: " Bodeng sar Kosowo: " Zgjoi Maroko: " Haut et fort Polska: " Żeby nie było śladów Serbia: " Oaza Szwajcaria: " Olga